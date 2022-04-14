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В Турции ждут согласия Путина встретиться с Зеленским, а в Кремле хотят сначала документ

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 16:23
В Турции ждут согласия Путина встретиться с Зеленским, а в Кремле хотят сначала документ
зеленский и путин 9 декабря 2019 года в Париже на встерче лидеров стран нормандской четверки. фото иллюстративное: getty images

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что проведение личной встречи лидеров Украины и России будет зависеть от согласия российского президента Владимира Путина, однако в Кремле ожидают сперва подписание документа между переговорными группами.

Источник: интервью Чавушоглу для турецкого телеканала NTV, российское государственное медиа "Радио Sputnik" с комментарием спикера Кремля Дмитрия Пескова 

Прямая речь Чавушоглу: "Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против".

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Детали: Чавушоглу добавил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести в ближайшее время разговоры по телефону с Зеленским и Путином.

По словам Чавушоглу, атмосфера между переговорными группами Украины и РФ изменилась после медийной огласки преступлений российских оккупантов, совершенных против мирных жителей Киевской области.

Турецкий министр считает, что в случае обострения боевых действий достижение соглашения о прекращении огня будет отсрочено.

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В Кремле настаивают на предварительном согласовании письменного соглашения между переговорными группами.

Прямая речь Пескова: "Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем".

Предыстория:

  • 9 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский встретится с Путиным после победы украинских войск в крупных битвах, ожидаемых в восточных областях Украины. Президент Зеленский повторил это мнение, отметив, что потеря Мариуполя и поражение в Донбассе ослабят переговорные позиции Украины, поэтому власти настроены решительно бороться на поле боя перед любыми договоренностями.
  • Зеленский в интервью индийским журналистам 7 апреля намекнул, что встретиться с Путиным он может и до подписания соглашения о гарантиях безопасности. 12 апреля Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик.
  • 31 марта Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским, а также лично обсудил ситуацию в театре боевых действий с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. На следующий день 1 апреля турецкий президент позвонил Путину, чтобы поговорить о результате переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.
  • Ранее Чавушоглу заявлял, что сначала они надеются провести встречу министров иностранных дел России и Украины для согласования договоренностей и парафирования соглашения, а затем личные переговоры глав государств.
  • Глава переговорной группы Украины Давид Арахамия считает, что встреча Зеленского и Путина состоится, скорее всего, в Стамбуле или столице Турции Анкаре.

Темы: ТурцияпереговорыПутинЗеленский
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