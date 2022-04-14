В Турции ждут согласия Путина встретиться с Зеленским, а в Кремле хотят сначала документ

зеленский и путин 9 декабря 2019 года в Париже на встерче лидеров стран нормандской четверки. фото иллюстративное: getty images

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что проведение личной встречи лидеров Украины и России будет зависеть от согласия российского президента Владимира Путина, однако в Кремле ожидают сперва подписание документа между переговорными группами.

Источник: интервью Чавушоглу для турецкого телеканала NTV, российское государственное медиа "Радио Sputnik" с комментарием спикера Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Чавушоглу: "Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против".

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Детали: Чавушоглу добавил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести в ближайшее время разговоры по телефону с Зеленским и Путином.

По словам Чавушоглу, атмосфера между переговорными группами Украины и РФ изменилась после медийной огласки преступлений российских оккупантов, совершенных против мирных жителей Киевской области.

Турецкий министр считает, что в случае обострения боевых действий достижение соглашения о прекращении огня будет отсрочено.

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В Кремле настаивают на предварительном согласовании письменного соглашения между переговорными группами.

Прямая речь Пескова: "Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем".

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