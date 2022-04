Россия хочет захватить Херсонскую, Донецкую и Луганскую области полностью – сводка Генштаба

Российские войска пытаются выйти на административные границы Херсонской области на юге Украины и Донецкой и Луганской областей на востоке, удерживая рубежи на захваченных территориях Киевской и Черниговской областей, чтобы оттянуть часть сил украинской армии.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, оперативная информация по состоянию на 12:00 субботы 2 апреля

Дословно: "По имеющейся информации, враг имеет планы по окружению группировки Объединенных сил и выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В целях сковывания действий наших войск будет продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с Беларусью и Россией – ред.)".

Детали: На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах Украины.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. В целях замедления продвижения украинских подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию Российской Федерации.

С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется).

Обновление: Министерство обороны Великобритании опубликовало карту захваченных и спорных территорий Украины в соответствии с данными британской разведки на 2 апреля.

На ней видно, что Херсонская область захвачена почти полностью, Запорожская – частично, идут бои за заблокированный Мариуполь Донецкой области и территории Луганской области. Также ведутся бои на подступах к Запорожью и Николаеву, идет борьба за Чернигов и Сумы, Харьков находится фактически в осаде.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/QVqDgVX2dt



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GHhcAliQtR