Из-за подрыва дамбы из берегов вышла река на Донеччине
Суббота, 2 апреля 2022, 16:47
Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.
Источник: "Новости Донбасса"
Детали: Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.
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Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.
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