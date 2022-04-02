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Из-за подрыва дамбы из берегов вышла река на Донеччине

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 16:47
Из-за подрыва дамбы из берегов вышла река на Донеччине
фото новости донбасса

Из-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов. 

Источник: "Новости Донбасса"

Детали: Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.

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Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.

 

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Темы: Донецкая областьводавойнаРосcия
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