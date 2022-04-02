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Токаев обсудил с Путиным войну России против Украины

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 16:49
токаев (слева) и путин (справа). фото иллсюстративное: getty images

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обсудил с российским президентом Владимиром Путиным войну в Украине и ход переговоров по поводу перемирия.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление Кремля, сайт президента Казахстана "Аккорда"

Детали: В заявлении Кремля указывают, что Путин якобы рассказал Токаеву о ходе боевых действий в Украине, как их выкладывают в российской версии событий.

Сайт президента Казахстана указывает, что Путин якобы подчеркнул в разговоре с Токаевым важность соблюдения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, поделившись деталями переговоров делегаций в Стамбуле.

Кроме того, президенты обсудили вопросы экономических отношений между РФ и Казахстаном и необходимость увеличить объем товарооборота между странами.

Предыстория:

  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.
  • 6 марта в бывшей столице Казахстана Алматы прошел многолюдный митинг, который санкционировали органы местной власти и полиция, по поддержке Украины и осуждению действий Путина.
  • Казахские авиакомпании отказались от осуществления рейсов в Россию из-за соответствующего запрета страховых компаний.
  • Власти Казахстана также направили гуманитарную помощь в Украину самолетом через Польшу, а не по суше через Россию и захваченные оккупационными войсками территории Украины, хотя Казахстан является союзником России.

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Темы: КазахстанПутинРосcиявойна
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