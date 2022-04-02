Токаев обсудил с Путиным войну России против Украины

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обсудил с российским президентом Владимиром Путиным войну в Украине и ход переговоров по поводу перемирия.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление Кремля, сайт президента Казахстана "Аккорда"

Детали: В заявлении Кремля указывают, что Путин якобы рассказал Токаеву о ходе боевых действий в Украине, как их выкладывают в российской версии событий.

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Сайт президента Казахстана указывает, что Путин якобы подчеркнул в разговоре с Токаевым важность соблюдения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, поделившись деталями переговоров делегаций в Стамбуле.

Кроме того, президенты обсудили вопросы экономических отношений между РФ и Казахстаном и необходимость увеличить объем товарооборота между странами.

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