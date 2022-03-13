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Казахстан пришлет Украине гумпомощь через Польшу

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 19:48

Гуманитарная помощь из Казахстана в Украину прибудет по маршруту через Польшу.

Источник: турецкое новостное агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана

Дословно: "Проработан вопрос поставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном.

Гуманитарную помощь гражданам Украины направят двумя рейсами 14 и 15 марта из города Алматы".

Детали: Общий вес гуманитарной помощи составил 28 тонн.

В ведомстве добавили, что в Украину везут около 17 различных лечебных препаратов, в том числе антибиотики, противовоспалительные и антигипертензивные.

Справка: Казахстан считают тесным союзником РФ. В частности, Казахстан является членом ряда международных организаций, созданных по инициативе России дляо интеграции бывших постсоветских стран: в частности, СНГ, ОДКБ и Евразийский экономический союз.

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Решение правительства Казахстана передать гумпомощь через страну-члена Евросоюза является довольно красноречивым символическим жестом.

Предыстория:

  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.
  • 6 марта в бывшей столице Казахстана Алматы прошел многолюдный митинг, который санкционировали органы местной власти и полиция, по поддержке Украины и осуждению действий Путина.
  • Казахские авиакомпании отказались от осуществления рейсов в Россию из-за соответствующего запрета страховых компаний.

Темы: КазахстангуманитаркавойнаРосcия
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