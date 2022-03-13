Казахстан пришлет Украине гумпомощь через Польшу

Гуманитарная помощь из Казахстана в Украину прибудет по маршруту через Польшу.

Источник: турецкое новостное агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана

Дословно: "Проработан вопрос поставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном.

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Гуманитарную помощь гражданам Украины направят двумя рейсами 14 и 15 марта из города Алматы".

Детали: Общий вес гуманитарной помощи составил 28 тонн.

В ведомстве добавили, что в Украину везут около 17 различных лечебных препаратов, в том числе антибиотики, противовоспалительные и антигипертензивные.

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Справка: Казахстан считают тесным союзником РФ. В частности, Казахстан является членом ряда международных организаций, созданных по инициативе России дляо интеграции бывших постсоветских стран: в частности, СНГ, ОДКБ и Евразийский экономический союз.

Решение правительства Казахстана передать гумпомощь через страну-члена Евросоюза является довольно красноречивым символическим жестом.

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