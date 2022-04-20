Арахамия и Подоляк готовы ехать в Мариуполь, но нет ответа от России

Представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной, но РФ до сих пор не ответила на это предложение.

Источник: Арахамия в Telegram, Подоляк в Twitter

Прямая речь Арахамии: "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной для эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

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Сегодня (20 апреля - ред.) в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона.

Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".

Прямая речь Подоляка: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе.

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Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых".

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Детали: По словам Арахамии, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Что было раньше: 20 апреля заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны.

Паламарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной относительно эвакуации.

По его словам, Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с главой делегации РФ Владимиром Мединским и главой комитета Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

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