Арахамия и Подоляк готовы ехать в Мариуполь, но нет ответа от России
Представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной, но РФ до сих пор не ответила на это предложение.
Источник: Арахамия в Telegram, Подоляк в Twitter
Прямая речь Арахамии: "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной для эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.
Сегодня (20 апреля - ред.) в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона.
Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".
Прямая речь Подоляка: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе.
Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых".
Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Детали: По словам Арахамии, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.
Что было раньше: 20 апреля заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны.
Паламарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной относительно эвакуации.
По его словам, Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с главой делегации РФ Владимиром Мединским и главой комитета Думы по международным делам Леонидом Слуцким.
Предистория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
- 20 апреля военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
- 20 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что часть из запланированных автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя двигаются в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту.