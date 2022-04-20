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Арахамия и Подоляк готовы ехать в Мариуполь, но нет ответа от России

Мазуренко Алена Среда, 20 апреля 2022, 23:21
ЧЛЕНЫ УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ДАВИД АРАХАМИЯ И МИХАИЛ ПОДОЛЯК

Представители украинской делегации на переговорах с РФ нардеп Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной, но РФ до сих пор не ответила на это предложение.

Источник: Арахамия в Telegram, Подоляк в Twitter

Прямая речь Арахамии: "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной для эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

Сегодня (20 апреля - ред.) в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона.

Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".

Прямая речь Подоляка: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе.

Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых".

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Детали: По словам Арахамии, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Что было раньше: 20 апреля заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что защитники Мариуполя готовы эвакуироваться из города при поддержке третьей стороны.

Паламарь добавил, что в Мариуполь готовы отправиться представители переговорной группы Украины для встречи с российской стороной относительно эвакуации.

По его словам, Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с главой делегации РФ Владимиром Мединским и главой комитета Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

Предистория: 

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • 20 апреля военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
  • 20 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что часть из запланированных автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя двигаются в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту.

Темы: МариупольАрахамия Азоввойна
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