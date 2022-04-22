Украина и РФ провели раунд переговоров, а Лавров говорит, что они "застопорились"

Главы переговорных групп Украины и России провели переговоры в последние дни, а в это же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ход переговоров якобы остановился.

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс", глава переговорной группы Давид Арахамия в комментарии "Украинской правде", украинское должностное лицо на условиях анонимности в разговоре с УП

Прямая речь Лаврова: "Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа.

Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры".

Но вели мы эти переговоры по сей день с украинской стороной в двустороннем формате. И в этих рамках Украина согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом.

А о том, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать ежедневно заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, что им эти переговоры не надо, что они смирились со своей судьбой".

Детали: Арахамия подтвердил в комментарии УП, что раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.

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Украинское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности в комментарии УП сказал, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку в переговорах.

Лавров добавил на пресс-брифинге, что россияне не ведут переговоры о гарантиях безопасности и не влияют на перечень стран, которые Украина видит своими гарантами безопасности.

Кроме того, на вопрос журналиста относительно заявления Зеленского о том, что уничтожение российскими военными защитников Мариуполя поставит точку в переговорах, Лавров сказал, что "Россия не потерпит ультиматумов".

Российский министр выступил по завершении переговоров со своим визави из Кахазстана Мухтаром Тлеуберди. Лавров сказал, что рассказал Тлеуберди о ходе переговоров с Украиной во время официального разговора.

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