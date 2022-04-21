"Азов" сумел уничтожить 3 танка и 2 БТР оккупантов в Мариуполе

Скриншот из видео "Азова". На скриншоте момент попадания защитником у вражескую машину

Несмотря на очень сложную ситуацию в Мариуполе, защитники города за двое суток сумели уничтожить 3 танка и 2 БМП и БТР российских оккупантов.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР".

Что было раньше: 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

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