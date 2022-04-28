Россияне разбомбили госпиталь на территории "Азовстали", есть погибшие – Азов

Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже разрушив помещение, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные".

Детали: По словам защитников, из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась – в частности там, где была операционная.

В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений – на них не должно быть нападений. Также защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.

"Азовцы" также обнародовали видео, снятое сразу после обстрела.

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На кадрах видно, как откапывают погибших под завалами военных, которые лежали в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую помощь пострадавшим.

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на "Азовсталі", де лікували поранених, частина приміщення обвалилася, є загиблі – Азов pic.twitter.com/kVvH3YUS0b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022

"Азов" призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые "уже не могут держать оружие в руках".

Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

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