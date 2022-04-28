Россияне разбомбили госпиталь на территории "Азовстали", есть погибшие – Азов

Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже разрушив помещение, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

Реклама:

Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные".

Детали: По словам защитников, из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась – в частности там, где была операционная.

В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений – на них не должно быть нападений. Также защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.

ВИДЕО ДНЯ

"Азовцы" также обнародовали видео, снятое сразу после обстрела.

На кадрах видно, как откапывают погибших под завалами военных, которые лежали в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую помощь пострадавшим.

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на "Азовсталі", де лікували поранених, частина приміщення обвалилася, є загиблі – Азов pic.twitter.com/kVvH3YUS0b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022

"Азов" призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые "уже не могут держать оружие в руках".

Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

Предыстория: