Россияне разбомбили госпиталь на территории "Азовстали", есть погибшие – Азов
Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже разрушив помещение, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.
Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные".
Детали: По словам защитников, из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась – в частности там, где была операционная.
В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений – на них не должно быть нападений. Также защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.
"Азовцы" также обнародовали видео, снятое сразу после обстрела.
На кадрах видно, как откапывают погибших под завалами военных, которые лежали в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую помощь пострадавшим.
Російські війська розбомбили польовий госпіталь на "Азовсталі", де лікували поранених, частина приміщення обвалилася, є загиблі – Азов pic.twitter.com/kVvH3YUS0b— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2022
"Азов" призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые "уже не могут держать оружие в руках".
Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
- 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
- Главное управление разведки Минобороны 25 апреля заявило, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.