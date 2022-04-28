Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне разбомбили госпиталь на территории "Азовстали", есть погибшие – Азов

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 16:03
"Азовцы" раскапывают завалы после российских бомбардировок. Скриншот из видео

Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже разрушив помещение, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные".

Детали: По словам защитников, из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась – в частности там, где была операционная.

В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений – на них не должно быть нападений. Также защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.

"Азовцы" также обнародовали видео, снятое сразу после обстрела.

ВИДЕО ДНЯ

На кадрах видно, как откапывают погибших под завалами военных, которые лежали в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую помощь пострадавшим.

"Азов" призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые "уже не могут держать оружие в руках".

Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

Предыстория: 

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
  • 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
  • Главное управление разведки Минобороны 25 апреля заявило, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.

Темы: МариупольвойнаАзов
Главное сегодня

обновленоКиев: под завалами дома, куда попала ракета, найдена погибшая

У Зеленского анонсируют операцию по выводу людей с "Азовстали"

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Байден ответил на газовый шантаж России

Все новости...
Мариуполь
Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ более 30 тысяч человек – глава ОВА
Представительница ООН выехала в Запорожье готовить возможную эвакуацию из Мариуполя
100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за тысяч трупов – мэрия
Последние новости
12:04
Подоляк считает, что на территории России тоже будут боевые действия
11:55
Россияне обстреляли пограничье Сумщины из минометов: более 30 мин
11:50
В Twitter признали завышение показателей аудитории с 2019 года
11:44
Словацкий С-300 доехал на юг Украины, уже защищает небо
11:40
Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски
11:37
Образовательный омбудсмен объяснил, нужно ли учителям срочно возвращаться в Украину
11:37
В войне с Россией погиб сотрудник посольства США, служивший в ВСУ
11:35
Одесситов просят сохранять спокойствие: плановые морские артиллерийские стрельбы
11:28
В ОП говорят, что встреча Зеленского и Путина – не ко времени
11:12
Президент Грузии объяснила, почему не планирует помилование Саакашвили
Все новости...