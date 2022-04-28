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Россияне разбомбили госпиталь на территории "Азовстали", есть погибшие – Азов

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 16:03
Россияне разбомбили госпиталь на территории Азовстали, есть погибшие – Азов
"Азовцы" раскапывают завалы после российских бомбардировок. Скриншот из видео

Российские оккупанты ночью 28 апреля наносили удары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе – есть погибшие и раненые.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже разрушив помещение, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

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Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные".

Детали: По словам защитников, из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась – в частности там, где была операционная.

В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений – на них не должно быть нападений. Также защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, гражданские они или военные.

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"Азовцы" также обнародовали видео, снятое сразу после обстрела.

На кадрах видно, как откапывают погибших под завалами военных, которые лежали в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую помощь пострадавшим.

"Азов" призвал международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые "уже не могут держать оружие в руках".

Что было раньше: Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

Предыстория: 

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
  • 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
  • Главное управление разведки Минобороны 25 апреля заявило, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.

Темы: МариупольвойнаАзов
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