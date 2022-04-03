Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нужны действительно работающие санкции – премьер Польши требует срочного созыва Евросовета

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:06
Нужны действительно работающие санкции – премьер Польши требует срочного созыва Евросовета
Матеуш моравецкий. фото: getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к лидерам Евросоюза с призывом пересмотреть политику по поводу российского режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своих страницах в facebook и twitter.

"Резня в Буче - это более чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь; о базовых и общечеловеческих ценностях.

Реклама:

ЕС должен конфисковать все российские активы в своих западных банках и российских олигархах. Нужно срочно разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать течь в Кремль. Преступному и все более тоталитарному режиму Путина нужно навязать одно: действительно работающие санкции",- пишет Моравецкий.

Он добавляет – "Украина должна получить больше оружия, с помощью которого она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит ложных жестов и тактики избегания. Хватит!".

Маровецкий отмечает, что требует от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главы Европейского совета Шарля Мишеля "скорейшего созыва Евросовета для обсуждения преступлений России и эффективных санкций".

ВИДЕО ДНЯ

Премьер Польши уточняет – "преступления, совершенные Россией в отношении почти 300 жителей Бучи и других городов за пределами Киева, должны называться актами геноцида и наказываться соответствующим образом".

Напомним, накануне о новых санкциях против РФ за военные преступления в Киевской области заявили в Соединенных Штатах, Великобритании, а также в Германии.

Темы: санкцииЕСПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
санкции
Год с первой конфискации активов подсанкционного россиянина: в Минюсте отчитались о работе
Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, обходящие санкции против России
Санкции против киберпреступников из России ввели США и Британия
Последние новости
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
Все новости...
Реклама: