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Нужны действительно работающие санкции – премьер Польши требует срочного созыва Евросовета

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:06
Матеуш моравецкий. фото: getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к лидерам Евросоюза с призывом пересмотреть политику по поводу российского режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своих страницах в facebook и twitter.

"Резня в Буче - это более чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь; о базовых и общечеловеческих ценностях.

ЕС должен конфисковать все российские активы в своих западных банках и российских олигархах. Нужно срочно разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать течь в Кремль. Преступному и все более тоталитарному режиму Путина нужно навязать одно: действительно работающие санкции",- пишет Моравецкий.

Он добавляет – "Украина должна получить больше оружия, с помощью которого она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит ложных жестов и тактики избегания. Хватит!".

Маровецкий отмечает, что требует от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главы Европейского совета Шарля Мишеля "скорейшего созыва Евросовета для обсуждения преступлений России и эффективных санкций".

Премьер Польши уточняет – "преступления, совершенные Россией в отношении почти 300 жителей Бучи и других городов за пределами Киева, должны называться актами геноцида и наказываться соответствующим образом".

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Напомним, накануне о новых санкциях против РФ за военные преступления в Киевской области заявили в Соединенных Штатах, Великобритании, а также в Германии.

Темы: санкцииЕСПольшаРосcия
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