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Сумщина: Россияне начали выходить из области

Понедельник, 4 апреля 2022, 01:18

Россияне начали активный выход из Сумской области.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области. Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа. Это Белопольская община, Бурынская община, Путивльская, Новая Слобода, это Поповская община. Заходили новые колонны, они окапывались, совершали террор на территории области, совершали террор в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли неупорядоченно по лесам, по домам, из танков, из гранатометов, из автоматов, из пулеметов.

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Но наши ВС совместно с терробороной как начали гнать русскую нечисть, гнали через всю Черниговскую… мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия.

Они тянули подбитые танки, бронетехнику, и как раз это накопление войск было связано с тем, что россияне прикрывали свои недобитки, изгоняемые нашими войсками".

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