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В понедельник попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Луганщины

Роман ПетренкоПонедельник, 4 апреля 2022, 09:38

На 4 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганщины.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.

15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь.

Делегация МККК планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами".

Детали: Власти продолжают эвакуировать людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.

По словам Верещук, оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.

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Темы: гуманитаркаэвакуацияВерещуквойна
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