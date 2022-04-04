В понедельник попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Луганщины
Понедельник, 4 апреля 2022, 09:38
На 4 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганщины.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.
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15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь.
Делегация МККК планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами".
Детали: Власти продолжают эвакуировать людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.
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По словам Верещук, оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.