Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрия осудила зверства россиян в Буче, но против эмбарго на газ и нефть из России

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 18:32

Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом пишет ORF, сообщает "Европейская правда".

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.

По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.

Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель — стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.

Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.

Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.

ВИДЕО ДНЯ

"Уголовный суд, Совет ООН по правам человека и другие органы должны расследовать это сейчас. Те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности. Австрия — одно из государств, которые также представили ситуацию в Украине в Международный уголовный суд в Гааге", - сказал он.

Шалленберг ожидает дальнейших санкций против России в ближайшее время. "Мы уже очень усердно работаем над еще одним пакетом санкций, который, вероятно, будет принят на этой неделе. Помимо газового эмбарго, есть "достаточно других вариантов, где мы можем закрутить санкционный винт", - сказал он.

Вице-канцлер Вернер Коглер назвал события в Буче "драматическими, ужасными военными преступлениями". Коглер считает, что дальнейшие санкции против России могут включать ограничения на экспорт и импорт технологий для России.

Министр окружающей среды и энергетики Леонор Гевесслер выразила скептицизм по поводу полного отказа от газа из России, как, например, объявили страны Балтии.

По ее словам, Австрия "непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России". Доля составляет 80% и в прошлом она не уменьшалась, а фактически увеличивалась. Исходная ситуация сложная еще и потому, что у Австрии нет выхода к морю, например, для получения сжиженного природного газа.

Темы: Австриягазнефть
Главное сегодня

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

фотоСамолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

Все новости...
Австрия
Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ, несмотря на зверства в Буче
Владимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину 
Экс-глава КС Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ
Последние новости
22:33
Сейм Латвии определил 9 мая этого года днем ​​памяти погибших в войне украинцев
22:29
Всех мужчин, которые незаконно пересекли границу, будут ловить на обратном пути – Данилов
22:28
ЕС утвердил новые санкции против РФ: угольное эмбарго и транспортная блокада
22:15
Гумкоридоры: эвакуировано более 4600 человек, в Мелитополь едут автобусы
22:07
США в шаге от полного энергетического эмбарго против России
22:05
Война в Украине. 43 день ОНЛАЙН
22:02
Песков верит, что его начальника на трибунале не будет
22:00
Украина будет принудительно изымать российские корабли в Измаиле
21:58
В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы войны Z и V
21:44
В Украине зарегистрировано более 500 тысяч переселенцев
Все новости...