Австрия осудила зверства россиян в Буче, но против эмбарго на газ и нефть из России

Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом пишет ORF, сообщает "Европейская правда".

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.

По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.

Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель — стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.

Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.

Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.

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"Уголовный суд, Совет ООН по правам человека и другие органы должны расследовать это сейчас. Те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности. Австрия — одно из государств, которые также представили ситуацию в Украине в Международный уголовный суд в Гааге", - сказал он.

Шалленберг ожидает дальнейших санкций против России в ближайшее время. "Мы уже очень усердно работаем над еще одним пакетом санкций, который, вероятно, будет принят на этой неделе. Помимо газового эмбарго, есть "достаточно других вариантов, где мы можем закрутить санкционный винт", - сказал он.

Вице-канцлер Вернер Коглер назвал события в Буче "драматическими, ужасными военными преступлениями". Коглер считает, что дальнейшие санкции против России могут включать ограничения на экспорт и импорт технологий для России.

Министр окружающей среды и энергетики Леонор Гевесслер выразила скептицизм по поводу полного отказа от газа из России, как, например, объявили страны Балтии.

По ее словам, Австрия "непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России". Доля составляет 80% и в прошлом она не уменьшалась, а фактически увеличивалась. Исходная ситуация сложная еще и потому, что у Австрии нет выхода к морю, например, для получения сжиженного природного газа.