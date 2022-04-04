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США: две трети российских войск покинули район Киева

Понедельник, 4 апреля 2022, 19:13

Около двух третей российских войск, которые были сосредоточены вокруг Киева, покинули этот район.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, войска, покинувшие район вокруг Киева, "направляются на север" и "концентрируются в Беларуси".

"Мы по-прежнему считаем, что они будут переформированы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте", — добавил чиновник.

США считают, что эти войска будут "применяться в восточной части страны, в районе Донбасса".

"Наша оценка, и это только оценка, это то, что они будут применяться в восточной части страны в районе Донбасса, но это только оценка", — сказал чиновник.

Он добавил, что ожесточенные бои продолжаются за Мариуполь, но "нет никаких признаков того, что русские добились каких-либо успехов" во взятии города.

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По словам чиновника, российские силы сейчас "гораздо больше заняты обороной" вокруг Херсона.

"Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они гораздо больше перешли к обороне вокруг Херсона", — добавил чиновник.

Он отметил, что российские силы по-прежнему совершают более 200 самолето-вылетов в день, и большинство их авиаударов сосредоточено в районе Изюма.

Темы: СШАРосcияКиеввойна
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