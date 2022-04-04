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США: дві третини військ РФ залишили район Києва

Понеділок, 4 квітня 2022, 19:13

Близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва, залишили цей район.

Про це повідомив журналістам високопосадовець Міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, війська, що залишили район навколо Києва, "направляються на північ" та "концентруються в Білорусі".

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"Ми, як і раніше, вважаємо, що їх буде переформовано, забезпечено, можливо, навіть посилено додатковими силами, а потім відправлено назад в Україну, щоб продовжити бойові дії в іншому місці", — додав чиновник.

"Наша оцінка, і це тільки оцінка, це те, що вони будуть застосовуватися в східній частині країни в районі Донбасу, але це лише оцінка", - сказав чиновник.

Він додав, що запеклі бої продовжуються за Маріуполь, але "немає жодних ознак того, що росіяни досягли будь-яких успіхів" у взятті міста.

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За словами чиновника, російські сили зараз "набагато більше зайняті обороною" навколо Херсона.

"Ми оцінюємо, що в районі Херсона, про що ми говорили останні кілька днів, росіяни ніби затиснуті між Херсоном та Миколаєвом. Наразі ми оцінюємо, що вони набагато більше перейшли до оборони навколо Херсона", — додав чиновник.

Він зазначив, що російські сили, як і раніше, здійснюють понад 200 літако-вильотів на день, і більшість їхніх авіаударів зосереджена в районі Ізюму.

Теми: СШАРосіяКиїввійна
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