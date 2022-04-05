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"Это явно – военные преступления" – глава МИД Канады об убийствах в Буче

Вторник, 5 апреля 2022, 05:53
Это явно – военные преступления – глава МИД Канады об убийствах в Буче
фото Bloomberg/Getty Images

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала убийства гражданских лиц в Буче военными преступлениями.

Источник: Жоли во время пресс-конференции в Хельсинки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В эти выходные мир увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления".

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Детали: Она добавила, что Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине.

"Ответственность придет", - отметила министр.

По ее словам, против России "необходимо ввести больше санкций – и это будет сделано".

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Предыстория:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Темы: войнаБучаКанадаРосcия
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