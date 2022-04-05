"Это явно – военные преступления" – глава МИД Канады об убийствах в Буче

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала убийства гражданских лиц в Буче военными преступлениями.

Источник: Жоли во время пресс-конференции в Хельсинки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В эти выходные мир увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления".

Детали: Она добавила, что Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине.

"Ответственность придет", - отметила министр.

По ее словам, против России "необходимо ввести больше санкций – и это будет сделано".

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