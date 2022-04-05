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Блинкен: Эра потепления после завершения холодной войны — окончена

Анастасия КалатурВторник, 5 апреля 2022, 06:58

Эра, продолжавшаяся после завершения холодной войны, завершилась.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируемый "Голосом Америки"

Прямая речь: "Настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который долгое время является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась...

Россия совершила вторжение в соседнюю страну… Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие".

Детали: Блинкен воздержался от характеристик нынешней эры, которая, по его мнению, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза.

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Темы: СШАРосcия
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