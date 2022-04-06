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Канада расширила список подсанкционных олигархов РФ

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 07:33

Канада расширила санкционный список из-за вторжения РФ в Украину на девять человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В список попали олигархи Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров.

Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

"Позволив бессмысленное вторжение Владимира Путина в Украину, эти близкие приспешники режима причастны к ужасающим событиям, которые разворачиваются на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, который борется за свободу, и мы не перестанем оказывать давление на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Зверствам нужно положить конец" - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Кроме того, санкции были также введены против 9 белорусов.

Ранее парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений РФ в Буче и призывом увеличить оборону поддержку Украины.

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Темы: КанадаРосcиясанкции
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