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Зеленский: "Дефицит принципиальности" отдельных лидеров не дает усилить санкции

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 13:52
Зеленский: Дефицит принципиальности отдельных лидеров не дает усилить санкции
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Ирландии, сказал оказывать давление на отдельных политических и бизнес-лидеров государств ЕС, тормозящих ужесточение санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что следует вводить дальнейшие санкции, поскольку война продолжается – останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.

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"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб", – сказал президент.

Он выразил уверенность, что лидерство Ирландии может изменить это.

"Я уверен, что всем нам в Европе вместе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим просто невозможно", - добавил президент.

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Во вторник представители ЕС обнародовали подробности других новых санкций. Они включают запрет на импорт российского угля, ограничение доступа российских автоперевозчиков и кораблей, ограничения, направленные на олигархов и их семьи, а также блокировку экспорта некоторых высокотехнологичных машин.

Европейский Союз также предложил наложить санкции на двоих дочерей президента РФ Владимира Путина в ответ на вторжение России в Украину.

Темы: ЗеленскийЕвропавойнасанкции
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