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Ким показал видео мести украинских защитников за Николаев

Среда, 6 апреля 2022, 22:35
Ким показал видео мести украинских защитников за Николаев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал, как украинские защитники уничтожают танк на автодороге Херсонской области.

Источник: telegram-канал Кима

Прямая речь Кима: "Патрульная полиция Николаевской области вместе с Вооруженными силами Украины в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения".

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Детали: Украинский защитник на видео шутит, что российские оккупанті разбили у него дома окно, а взамен украинские бойцы разбили российский танк.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты ведут боевые действия на административной границе Николаевской и Херсонской области, атакуя с артиллерии село Александровку и окрестности.
  • 4 апреля российские захватчики обстреляли центр Николаева кассетными снарядами, которые запрещены Женевскими конвенциями. В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, среди них ребенок, а более 60 ранены.
  • 3 апреля по Николаеву и Очакову нанесли ракетный удар, из-за чего один человек погиб и более десяти получили ранения.

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