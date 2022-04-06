Ким показал видео мести украинских защитников за Николаев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал, как украинские защитники уничтожают танк на автодороге Херсонской области.

Источник: telegram-канал Кима

Прямая речь Кима: "Патрульная полиция Николаевской области вместе с Вооруженными силами Украины в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения".

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Детали: Украинский защитник на видео шутит, что российские оккупанті разбили у него дома окно, а взамен украинские бойцы разбили российский танк.

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