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91% финских офицеров поддерживают членство в НАТО - опрос

Четверг, 7 апреля 2022, 01:35

Опрос, проведенный Финской ассоциацией офицеров, показал стремительный рост популярности вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финская ассоциация офицеров является профсоюзом, членами которого почти все офицеры армии Финляндии. Ассоциация делает регулярные опросы своих членов, в том числе и относительно членства в НАТО.

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Традиционно уровень поддержки идеи вступления в Альянс среди офицеров был выше, чем в целом по стране. Однако в последние месяцы произошел настоящий перелом.

Предыдущий опрос, проведенный в ноябре 2021 года, демонстрировал поддержку членства в НАТО у 65% финских офицеров. Однако последний опрос показал, что эта идея поддерживается уже 91% офицеров.

Более того, треть респондентов заявили, что за последний год их отношение к НАТО изменилось.

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"из-за войны в Украине было ожидано, что поддержка вступления в НАТО вырастет. Однако и в предыдущих опросах российская угроза рассматривалась как самая большая из всех. Безусловно, офицеры больше думают о военных действиях, а не о политике", - отмечает председателя Ассоциации офицеров подполковник Вильле Вита.

Она уточняет – офицеры уверены в обороноспособности страны, но считают, что НАТО только усилит ее.

Напомним, на фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро, и лучше - этой весной.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

Темы: НАТОФинляндия
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