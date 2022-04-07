91% фінських офіцерів підтримують членство у НАТО – опитування
Опитування, проведене Фінською асоціацією офіцерів, показало стрімке зростання популярності вступу країни до НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.
Фінська асоціація офіцерів є профспілкою, членами якої є майже всі офіцери армії Фінляндії. Асоціація робить регулярні опитування своїх членів, в тому числі – і щодо членства у НАТО.
Традиційно рівень підтримки ідеї вступу до Альянсу серед офіцерів був вищим, аніж в цілому по країні. Однак за останні місяці стався справжнім перелом.
Попереднє опитування, проведене у листопаді 2021 року, демонструвало підтримку членства у НАТО у 65% фінських офіцерів. Однак останнє опитування показало, що цю ідею підтримує вже 91% офіцерів.
Більш того, третина респондентів заявила, що за останній рік їх відношення до НАТО змінилося.
"Через війну в Україні було очікувано, що підтримка вступу до НАТО зросте. Однак і в попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша з усіх. Безперечно, офіцери більше думають про військові дії, а не про політику",- відмічає голова Асоціації офіцерів підполковник Вільле Віта.
Вона уточнює – офіцери впевнені в обороноздатність країни, але вважають, що НАТО лише усилить її.
Нагадаємо, а тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.
28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.