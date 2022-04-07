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91% фінських офіцерів підтримують членство у НАТО – опитування

Четвер, 7 квітня 2022, 01:35

Опитування, проведене Фінською асоціацією офіцерів, показало стрімке зростання популярності вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Фінська асоціація офіцерів є профспілкою, членами якої є майже всі офіцери армії Фінляндії. Асоціація робить регулярні опитування своїх членів, в тому числі – і щодо членства у НАТО.

Традиційно рівень підтримки ідеї вступу до Альянсу серед офіцерів був вищим, аніж в цілому по країні. Однак за останні місяці стався справжнім перелом.

Попереднє опитування, проведене у листопаді 2021 року, демонструвало підтримку членства у НАТО у 65% фінських офіцерів. Однак останнє опитування показало, що цю ідею підтримує вже 91% офіцерів.

Більш того, третина респондентів заявила, що за останній рік їх відношення до НАТО змінилося.

"Через війну в Україні було очікувано, що підтримка вступу до НАТО зросте. Однак і в попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша з усіх. Безперечно, офіцери більше думають про військові дії, а не про політику",- відмічає  голова Асоціації офіцерів підполковник Вільле Віта.

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Вона уточнює – офіцери впевнені в обороноздатність країни, але  вважають, що НАТО лише усилить її.

Нагадаємо, а тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни. 

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

Теми: НАТОФінляндія
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