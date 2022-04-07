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ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 04:40
фото: Getty Images

В Сумской области украинские военные сбили ракету, летевшую на Полтаву.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "…в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая летела в направлении Полтавы, и остатки ракеты упали на эту территорию".

Детали: Кроме того, Живицкий сообщает, что на территории области происходит разминирование территорий после отступления врага.

В частности, на территории Роменского района специалисты обнаружили и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 по авиабомбе РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

А в селе Слобода Конотопского района, на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась.

Полицейские взрывотехнической службы ГУНП и работники ГСЧС снаряд обезвредили.

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Темы: Сумская областьвойна
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