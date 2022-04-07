Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 04:40
ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву
фото: Getty Images

В Сумской области украинские военные сбили ракету, летевшую на Полтаву.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "…в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая летела в направлении Полтавы, и остатки ракеты упали на эту территорию".

Реклама:

Детали: Кроме того, Живицкий сообщает, что на территории области происходит разминирование территорий после отступления врага.

В частности, на территории Роменского района специалисты обнаружили и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 по авиабомбе РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

А в селе Слобода Конотопского района, на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась.

ВИДЕО ДНЯ

Полицейские взрывотехнической службы ГУНП и работники ГСЧС снаряд обезвредили.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: