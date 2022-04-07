США не разработали процедуру приема беженцев из Украины

Для беженцев из Украины, желающих найти убежище в Штатах, бюрократические процедуры и отсутствие четких правил создают проблемы.

Источник: Голос Америки

Детали: Президент Байден объявил, что США примут 100 тысяч украинских беженцев - но процессуально-юридические детали этой инициативы пока не известны.

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На сайте Белого дома говорится: "Соединенные Штаты объявляют о планах принять до ста тысяч украинцев и людей других национальностей, спасающихся от российской агрессии, и открыть для них значительное количество юридических возможностей, включая программу США по получению статуса беженца. В особенности мы работаем над тем, чтобы расширить и развить новые программы специально для украинцев, у которых есть родственники в США".

Но как именно сто тысяч украинских беженцев попадут в США – пока не ясно. Ни администрация США, ни иммиграционные службы не обнародовали процессуально-юридических деталей и требований для получения статуса беженца украинцами.

"Наша первая реакция – очень положительная. Мы аплодируем этому решению. Наша первая реакция: вау, - сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. - Но будучи бюрократами, мы, консулы, прежде всего должны видеть документы. Мы должны увидеть законы, в которых говорится, как нам надо действовать, что мы должны делать. Каковы правила, по которым наши беженцы будут прибывать сюда".

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Подобного гуманитарного кризиса Европа не видела со Второй мировой войны. Более десяти миллионов перемещенных лиц – шесть c половиной миллионов внутри Украины, четыре миллиона триста тысяч за ее пределами. Самое большое количество украинских беженцев находится в Польше – два миллиона триста тысяч человек. Причем лагерей для беженцев там практически нет – большинство украинцев расселяют в польских семьях. Белый дом обещает предоставить миллиард долларов европейским странам, которые в большей степени несут на себе бремя кризиса.

"Я хочу напомнить, что США не будут главной страной, куда поедут украинские беженцы, – сказал генеральный консул Польши в Нью-Йорке Адриан Кубицки. - Логистически пересечение океана сейчас невозможно для большинства из них. Мы в Польше также видим, что они предпочитают оставаться вблизи украинской границы. Они хотят сохранять связь со своей страной. Они надеются скоро вернуться в Украину. Так что мы не думаем, что из Польши в США поедет большое количество людей".

В Бруклине, в офисе иммиграционного адвоката Натальи Князевой, телефон не замолкает ни на минуту.

"Мне приходится работать по 18 часов, без отдыха, без выходных, потому что огромное количество людей, – рассказывает Князева. - У нас очень большая диаспора в Нью-Йорке украинская, очень сплоченная, и люди все делятся контактами и звонят каждый день. У кого-то там семьи, родители, дети".

Князева мало чем может порадовать своих клиентов – так как информации о процедуре получения статуса беженца для украинцев в США пока нет. США также не планируют эвакуировать украинцев из Европы по воздуху, как они делали с некоторыми афганскими семьями в последние недели вывода американских войск из Афганистана.

Даже правил для получения "статуса временной защиты" –TSP – о котором ранее заявляла администрация Байдена, на официальных сайтах пока не опубликовано. Этот статус может быть предоставлен украинцам, которые на 1-е марта этого года уже находились в США. Статус позволяет находиться в США 18 месяцев и получить разрешение на работу.

Украинцы, которые уже находятся в штате Нью-Йорк по туристической визе, могут получить бесплатную медицинскую страховку – "Медикейд", а их дети могут бесплатно и законно учиться в школе.

Что предшествовало: Американское правительство подтвердило свои планы о принятии до 100 тысяч граждан и жителей Украины, спасающихся от российского военного вторжения.