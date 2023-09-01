Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters

Алена МазуренкоПятница, 1 сентября 2023, 23:50
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Снаряд APFSDS, имеющий наконечник с обедненным ураном, иллюстративное изображение из сайта defence

В новом пакете военной помощи от США в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели.

Источник: Reuters

Детали: Такую информацию журналистам подтвердили два американских чиновника. Также СМИ ознакомились с соответствующим документом.

Реклама:

Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.

Боеприпасы могут использоваться с американских танков "Абрамс", которые, по словам лица, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источников, стоимость и содержание пакета еще окончательно не определены.

Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Хотя Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину в начале этого года, это будет первая американская поставка боеприпасов и, вероятно, вызовет споры в США за год до президентских выборов.

Напомним:

  • В середине июня Wall Street Journal сообщили, что США рассматривают возможность отправить в Украину снаряды с обедненным ураном.

Темы: СШАвойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Проверка ВВК: Данилов говорит, что имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: