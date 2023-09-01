США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В новом пакете военной помощи от США в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели.
Источник: Reuters
Детали: Такую информацию журналистам подтвердили два американских чиновника. Также СМИ ознакомились с соответствующим документом.
Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.
Боеприпасы могут использоваться с американских танков "Абрамс", которые, по словам лица, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.
Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет.
По словам источников, стоимость и содержание пакета еще окончательно не определены.
Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментарии.
Хотя Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину в начале этого года, это будет первая американская поставка боеприпасов и, вероятно, вызовет споры в США за год до президентских выборов.
Напомним:
- В середине июня Wall Street Journal сообщили, что США рассматривают возможность отправить в Украину снаряды с обедненным ураном.