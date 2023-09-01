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США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters

Алена МазуренкоПятница, 1 сентября 2023, 23:50
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Снаряд APFSDS, имеющий наконечник с обедненным ураном, иллюстративное изображение из сайта defence

В новом пакете военной помощи от США в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, а танки "Абрамс" хотят доставить в Украину в ближайшие недели.

Источник: Reuters

Детали: Такую информацию журналистам подтвердили два американских чиновника. Также СМИ ознакомились с соответствующим документом.

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Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.

Боеприпасы могут использоваться с американских танков "Абрамс", которые, по словам лица, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет.

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По словам источников, стоимость и содержание пакета еще окончательно не определены.

Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Хотя Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину в начале этого года, это будет первая американская поставка боеприпасов и, вероятно, вызовет споры в США за год до президентских выборов.

Напомним:

  • В середине июня Wall Street Journal сообщили, что США рассматривают возможность отправить в Украину снаряды с обедненным ураном.

Темы: СШАвойнапомощь Украине
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