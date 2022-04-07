За время войны враг уже потерял 111 беспилотников-шпионов - Генштаб
Четверг, 7 апреля 2022, 10:22
За время полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли около 18 900 личного состава, брошенного в бой, и несколько тысяч единиц техники.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 18900 человек,
- танков ‒ 698 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 108 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1358 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.