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За время войны враг уже потерял 111 беспилотников-шпионов - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 10:22

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли около 18 900 личного состава, брошенного в бой, и несколько тысяч единиц техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18900 человек,
  • танков ‒ 698 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО - 108 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 135 ед,
  • автомобильной техники - 1358 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: войнаРосcияармия
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