За время войны враг уже потерял 111 беспилотников-шпионов - Генштаб

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли около 18 900 личного состава, брошенного в бой, и несколько тысяч единиц техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18900 человек,

танков ‒ 698 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1358 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.