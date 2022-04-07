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$2,5 тысячи за трансфер: полиция задержала банду, которая переправляла мужчин за границу

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 10:28

На Буковине полицейские задержали пять человек, которые занимались трансфером военнообязанных мужчин.

Источник: Нацполиция

Детали: Женщина встречала "туристов" и доставляла их к водителю, который обеспечивал трансфер через границу вне официальных пунктов пропуска. В общей сложности в состав группировки входило четверо местных жителей.

Стоимость такой услуги составила $2500 с одного человека. "Туристы" получали координаты и время встречи с сопровождающим.

Полиция задержала двух организаторов преступной схемы и троих военнообязанных мужчин при попытке пересечения границы.

Полицейские изъяли $20 700, 400 евро, записи.

 

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Темы: полицияграницавойна
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