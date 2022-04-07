ООН проголосует об исключении России из Совета по правам человека

Генеральная ассамблея ООН в четверг будет голосовать об отстранении России от Совета ООН по правам человека из-за сообщений о грубых и систематических нарушениях прав человека после вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Исключить страну из Совета, состоящего из 47 членов, может большинство в две трети проголосовавших членов Генассамблеи. Воздержавшиеся страны не учитываются.

Реклама:

В проекте текста резолюции, за которую будут голосовать, выражается "серьезное беспокойство из-за продолжающегося кризиса прав человека и гуманитарного кризиса в Украине", в том числе из-за сообщения о нарушении прав со стороны России, сообщает агентство Reuters.

Россия предупредила страны, что голосование "за" или воздержание будет рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей.

Соединенные Штаты объявили, что будут добиваться отстранения России от Совета ООН по правам человека после того, как Украина обвинила российских военных в убийстве сотен мирных жителей в городе Буча.

ВИДЕО ДНЯ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что это будет тяжелое голосование, потому что для одобрения требуются две трети голосов, но он ожидает утверждения резолюции.

Голосование запланировано на 10:00 (19:00 по киевскому времени) 7 апреля.

Президент Владимир Зеленский во вторник, выступая перед Совбезом ООН, заявил, что если ООН окажется неспособной остановить войну в Украине, ее существование теряет смысл.