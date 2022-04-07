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Россияне нанесли пол сотни ударов по Харькову за ночь

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 11:03
фото иллюстративное

За сутки враг нанес 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов по гражданской инфраструктуре Харькова, сообщили в ОГА.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклея погибли три человека.

Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Напомню, что в Лозовой и Барвенковом мы призываем эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тысяч граждан.

Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и удерживают позиции!".

Темы: Харьковвойна
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