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Зеленский в парламенте Греции: нам не нужны новые Фермопилы, спасите Мариуполь

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 14:59

Президент Владимир Зеленский призвал Грецию не допустить уничтожения Мариуполя и спасти раненых и уцелевших там людей.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в греческом парламенте в четверг, сообщает "Европейская правда".

В речи Зеленский подчеркивал исторические связи Украины и Греции, призывая к немедленной помощи Мариуполю.

"Город нуждается в гуманитарной помощи! Город нуждается в спасении оттуда людей – уцелевших и раненых. Россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле блокирует и на море. Не пропускает туда даже элементарные гуманитарные грузы. Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни", – сказал Зеленский.

Он попросил Грецию использовать свое влияние и возможности как члена Европейского Союза для спасения Мариуполя и его защитников от российской агрессии.

"Они уничтожат всю нашу общую историю, наше общее наследие. И мы не сможем довольствоваться тем, что скажем в будущем о Мариуполе: "Это новые Фермопилы". Когда герои пали, останавливая многочисленное вражеское войско. Сейчас мы можем спасти наших героев", - сказал президент.

Зеленский призвал отрезать все российские банки от мировой финансовой системы, закрыть порты для российских кораблей, не поддерживать российские танкеры, обеспечивающие России постоянный поток денег на убийства.

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Президент призвал предоставить Украине оружие, чтобы заставить российские войска покинуть наше государство – системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снарядов к ним, бронетехнику и другое вооружение.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в четверг заявил, что Афины обратятся в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе.

Дендиас возглавил миссию гуманитарной помощи в Одессу в выходные.

Темы: ГрецияМариупольЗеленский
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