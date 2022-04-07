Зеленский в парламенте Греции: нам не нужны новые Фермопилы, спасите Мариуполь

Президент Владимир Зеленский призвал Грецию не допустить уничтожения Мариуполя и спасти раненых и уцелевших там людей.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в греческом парламенте в четверг, сообщает "Европейская правда".

В речи Зеленский подчеркивал исторические связи Украины и Греции, призывая к немедленной помощи Мариуполю.

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"Город нуждается в гуманитарной помощи! Город нуждается в спасении оттуда людей – уцелевших и раненых. Россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле блокирует и на море. Не пропускает туда даже элементарные гуманитарные грузы. Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни", – сказал Зеленский.

Он попросил Грецию использовать свое влияние и возможности как члена Европейского Союза для спасения Мариуполя и его защитников от российской агрессии.

"Они уничтожат всю нашу общую историю, наше общее наследие. И мы не сможем довольствоваться тем, что скажем в будущем о Мариуполе: "Это новые Фермопилы". Когда герои пали, останавливая многочисленное вражеское войско. Сейчас мы можем спасти наших героев", - сказал президент.

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Зеленский призвал отрезать все российские банки от мировой финансовой системы, закрыть порты для российских кораблей, не поддерживать российские танкеры, обеспечивающие России постоянный поток денег на убийства.

Президент призвал предоставить Украине оружие, чтобы заставить российские войска покинуть наше государство – системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снарядов к ним, бронетехнику и другое вооружение.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в четверг заявил, что Афины обратятся в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе.

Дендиас возглавил миссию гуманитарной помощи в Одессу в выходные.