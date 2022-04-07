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Львов: обустраивают первый контейнерный городок для переселенцев

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 15:23

Во Львове обустраивают контейнерный городок, в котором смогут жить 850 временных переселенцев, эвакуированных с горячих точек.

Источник: Львовский мэр Андрей Садовый

Прямая речь Садового: "Это 88 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек.

В одном домике могут жить 2-4 человека. Внутри есть все необходимое – мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка".

 
Фото: Андрей садовый
Внутрішній вигляд в модулі
Внутренний вид модуля
Фото: Андрей Садовый

Детали: Львовский мэр объяснил, что эти дома подарило правительство Польши. Прежде всего, сюда поселят студенты вузов, которые были эвакуированы с горячих точек.

Садовый заявляет, что в течение недели на территории Львова будет размещено еще несколько таких городков, чтобы разместить около 1000 жителей. По его словам, это будет самый большой в мире хаб по временному размещению переселенцев.

Кроме того, у львовских властей планы по строительству деревянных двухэтажных коттеджей, куда будут селить прежде всего беременных женщин и детей с новорожденными.

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По его данным, во Львове сейчас размещены около 200 тысяч переселенцев, но власти ожидают еще одну волну вынужденных переселенцев из восточных областей из-за оживления боевых действий. После окончания войны, львовские местные власти предполагают, что около 50 тысяч человек решат остаться и проживать во Львове.

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Темы: ЛьвовпереселенцыСадовый
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