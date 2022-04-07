Защитники захватили вражеские Буки

Группа сил специальных операций захватила несколько единиц техники российской противовоздушной обороны.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно Командование ССО: "Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1 и ЗРК БУК М2".

Фото с Facebook

Детали: Защитники отметили, что захваченная вражеская техника пригодна для использования.

Фото с Facebook

Сообщается, что ССО продолжают "охоту за особыми и ценными трофеями".