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Защитники захватили вражеские Буки

Ирина БалачукЧетверг, 7 апреля 2022, 15:31
Защитники захватили вражеские Буки
ФОТО С FACEBOOK 

Группа сил специальных операций захватила несколько единиц техники российской противовоздушной обороны.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно Командование ССО: "Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1 и ЗРК БУК М2". 

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Фото с Facebook 

Детали: Защитники отметили, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. 

 
Фото с Facebook 

Сообщается, что ССО продолжают "охоту за особыми и ценными трофеями". 

 
Фото с Facebook 

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Темы: Украинавойна
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