Защитники захватили вражеские Буки
Четверг, 7 апреля 2022, 15:31
Группа сил специальных операций захватила несколько единиц техники российской противовоздушной обороны.
Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook
Дословно Командование ССО: "Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1 и ЗРК БУК М2".
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Детали: Защитники отметили, что захваченная вражеская техника пригодна для использования.
Сообщается, что ССО продолжают "охоту за особыми и ценными трофеями".
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