У Тбілісі може з'явитися площа Героїв України
Одна из площадей в грузинской столице может получить название "Героев Украины".
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, такую инициативу озвучил мэр Тбилиси Каха Каладзе по результатам встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.
Каладзе выразил готовность в сотрудничестве с сакребуло (городским советом) Тбилиси проработать этот вопрос.
Издание напоминает – ранее часть жителей грузинской столицы, а также оппозиционные партии потребовали сменить название Московского проспекта в Тбилиси.
Стоит отметить, что с началом российской агрессии против Украины, отношения Киева и Тбилиси подверглись резкому ухудшению. Из-за отказа Грузии ввести санкции против РФ, на консультации был отозван посол Украины Игорь Долгов.
Впоследствии глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на критику в адрес правительства, он не изменит позиции по санкциям.
А в Главном управлении разведки Украины обвинили грузинские власти в содействии контрабанды подсанкционных товаров через территорию страны.
Об остром кризисе в отношениях Украины и Грузии – читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь самый острый конфликт между Киевом и Тбилиси
Отметим, что позиция Кахи Каладзе несколько отличается от его однопартийцев из правящей партии "Грузинская мечта". В частности, Каладзе был единственным представителем власти, посетившим похороны погибших за Украину грузинских добровольцев.