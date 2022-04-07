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У Тбілісі може з'явитися площа Героїв України

Четверг, 7 апреля 2022, 23:20

Одна из площадей в грузинской столице может получить название "Героев Украины".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, такую ​​инициативу озвучил мэр Тбилиси Каха Каладзе по результатам встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.

Каладзе выразил готовность в сотрудничестве с сакребуло (городским советом) Тбилиси проработать этот вопрос.

Издание напоминает – ранее часть жителей грузинской столицы, а также оппозиционные партии потребовали сменить название Московского проспекта в Тбилиси.

Стоит отметить, что с началом российской агрессии против Украины, отношения Киева и Тбилиси подверглись резкому ухудшению. Из-за отказа Грузии ввести санкции против РФ, на консультации был отозван посол Украины Игорь Долгов.

Впоследствии глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что, несмотря на критику в адрес правительства, он не изменит позиции по санкциям.

А в Главном управлении разведки Украины обвинили грузинские власти в содействии контрабанды подсанкционных товаров через территорию страны.

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Об остром кризисе в отношениях Украины и Грузии – читайте в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь самый острый конфликт между Киевом и Тбилиси

Отметим, что позиция Кахи Каладзе несколько отличается от его однопартийцев из правящей партии "Грузинская мечта". В частности, Каладзе был единственным представителем власти, посетившим похороны погибших за Украину грузинских добровольцев.

Темы: Грузия
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