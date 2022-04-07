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У Тбілісі може з’явитися площа Героїв України

Четвер, 7 квітня 2022, 23:20

Одна з площ у грузинській столиці може одержати назву "Героїв України".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Эхо Кавказа, таку  ініціативу озвучив мер Тбілісі Каха Каладзе за результатами зустрічі з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим.

Каладзе висловив готовність у співпраці із сакребуло (міською радою) Тбілісі  опрацювати це питання.

Видання нагадує – раніше частина жителів грузинської столиці, а також опозиційні партії вимагали змінити назву Московського проспекту в Тбілісі.

Варто зазначити, що з початком російської агресії проти України, відносини Києва та Тбілісі зазнали різкого погіршення. Через відмову Грузії запровадити санкції проти РФ, на консультації був відкликаний посол України Ігор Долгов.

Згодом глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі, заявив, що попри критику на адресу уряду, він не змінить позиції щодо санкцій.

А в Головному управлінні розвідки України звинуватили грузинську владу у сприянні  контрабанди підсанкційних товарів через територію країни.

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Про гостру кризу у відносинах України та Грузії – читайте у статті  Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі

Зазначимо, що позиція Кахі Каладзе дещо відрізняється від його однопартійців з правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, Каладзе був єдиним представником влади, що відвідав похорони грузинських добровольців, що загинули за Україну.

Теми: Грузія
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