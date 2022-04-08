Минобороны: Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское

Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО вместо советского.

Источник: министр обороны Алексей Резников

Детали: Раньше Украина просила оружие советских образцов, ведь оно может сразу идти в бой, и украинские военные могут его использовать. Это быстро усилит оборону в критический период. Но нужного советского оружия немного, часто оно в неположенном состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

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В то же время техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами – в частности артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов, как для советских систем. Как сообщается, это будет не краткосрочное, а системное решение. Передать это оружие сможет много стран разными способами, некоторые уже снимают нужные системы с боевых дежурств, заменяя их более современными, а кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

Если Украина получит новое оружие, это будет мощный сигнал России и повысит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы.

Резников заверил, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием.

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Отмечается, что Украине необходимы: системы ПВО, боевые самолеты, дальнобойное оружие (речь о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелая артиллерия), противокорабельные ракеты, чтобы уничтожить вражеский флот и деблокировать порты на Черном море, танки и бронетехника, разведывательные и ударные беспилотники.