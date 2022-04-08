Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны: Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 02:26

Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО вместо советского.

Источник: министр обороны Алексей Резников

Детали: Раньше Украина просила оружие советских образцов, ведь оно может сразу идти в бой, и украинские военные могут его использовать. Это быстро усилит оборону в критический период. Но нужного советского оружия немного, часто оно в неположенном состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

В то же время техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами – в частности артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов, как для советских систем. Как сообщается, это будет не краткосрочное, а системное решение. Передать это оружие сможет много стран разными способами, некоторые уже снимают нужные системы с боевых дежурств, заменяя их более современными, а кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

 Если Украина получит новое оружие, это будет мощный сигнал России и повысит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы.  

Резников заверил, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием.

Отмечается, что Украине необходимы: системы ПВО, боевые самолеты, дальнобойное оружие (речь о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелая артиллерия), противокорабельные ракеты, чтобы уничтожить вражеский флот и деблокировать порты на Черном море, танки и бронетехника, разведывательные и ударные беспилотники.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: НАТО
Главное сегодня

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

видеоВооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО: Путин не изменил свою основную цель, ожидаем большой битвы на Донбассе
НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников – Кулеба
Страны НАТО обсуждают поставки тяжелого оружия Украине
Последние новости
21:09
Олигархи, депутаты и застройщики незаконно выехали из Украины – Данилов
21:07
В этом году в Украине планируют засеять 70% посевных площадей
20:58
Окровавленную детскую игрушку с вокзала Краматорска передадут в ООН
20:46
Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину "навести мосты"
20:44
Павло Казарин: Территориальная оборона – это страна в миниатюре
20:41
Краматорск: количество погибших от российского удара возросло до 57
20:36
Россия вылетит из списка крупнейших экономик мира – советник Байдена
20:35
За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев
20:20
Макрон и Ле Пен получили по 24% на первом туре выборов – экзит-пол
20:20
Данилов: Не все зарубежные гости публичны, вчера был экс-министр обороны США
Все новости...