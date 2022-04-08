АГУ обнародовала список похищенных оккупантами мэров

Ассоциация городов Украины обнародовала имена пленных россиянами мэров общин.

Источник: АГУ

Детали: Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин, которые были похищены российскими военными и сейчас находятся в плену:

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