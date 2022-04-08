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АГУ обнародовала список похищенных оккупантами мэров

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 15:59

Ассоциация городов Украины обнародовала имена пленных россиянами мэров общин.

Источник: АГУ

Детали: Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин, которые были похищены российскими военными и сейчас находятся в плену:

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  • Владимира Караберова – Мангушского поселкового голову
  • Василия Митько – Никольского поселкового голову
  • Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного
  • Николая Сикаленко – Циркуновского сельского голову
  • Александра Бабича – мэра Голой Пристани
  • Олега Яхниенко - Милевского сельского голову
  • Ирину Липку – мэра Молочанска
  • Александра Левечко - Новоалександровского сельского голову
  • Николая Ризака – мэра Таврийска                                
  • Олега Пилипенко - Шевченковского городского голову
  • Александра Шмыголя – Ольховского сельского голову

Темы: пленныеоккупациявойнаРосcия
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