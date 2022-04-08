АГУ обнародовала список похищенных оккупантами мэров
Пятница, 8 апреля 2022, 15:59
Ассоциация городов Украины обнародовала имена пленных россиянами мэров общин.
Источник: АГУ
Детали: Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин, которые были похищены российскими военными и сейчас находятся в плену:
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- Владимира Караберова – Мангушского поселкового голову
- Василия Митько – Никольского поселкового голову
- Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного
- Николая Сикаленко – Циркуновского сельского голову
- Александра Бабича – мэра Голой Пристани
- Олега Яхниенко - Милевского сельского голову
- Ирину Липку – мэра Молочанска
- Александра Левечко - Новоалександровского сельского голову
- Николая Ризака – мэра Таврийска
- Олега Пилипенко - Шевченковского городского голову
- Александра Шмыголя – Ольховского сельского голову