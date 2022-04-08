АГУ обнародовала список похищенных оккупантами мэров

Ассоциация городов Украины обнародовала имена пленных россиянами мэров общин.

Источник: АГУ

Детали: Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин, которые были похищены российскими военными и сейчас находятся в плену:

Владимира Караберова – Мангушского поселкового голову

Василия Митько – Никольского поселкового голову

Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного

Николая Сикаленко – Циркуновского сельского голову

Александра Бабича – мэра Голой Пристани

Олега Яхниенко - Милевского сельского голову

Ирину Липку – мэра Молочанска

Александра Левечко - Новоалександровского сельского голову

Николая Ризака – мэра Таврийска

Олега Пилипенко - Шевченковского городского голову

Александра Шмыголя – Ольховского сельского голову