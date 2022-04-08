Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровская область: скорые забирают раненых из Краматорска

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 19:28
Кров раненых в салоне поезда на станции Краматорска 8 апреля. фото: getty images

8 карет скорой помощи забрали раненых от ракетного удара в Краматорске в больницы Днепропетровской области, еще 25 – в дороге.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченка: "8 "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы.

Еще 25 "скорых" едут в Краматорск".

Детали: Раненых детей и взрослых везут в разные больницы области.

По словам чиновника, медикаментов для лечения ранений в медучреждениях достаточно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 10:30 8 апреля российские захватчики с оккупированных территорий Луганской области запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска: погибло 50 человек, еще около сотни раненых. Среди погибших есть и дети.
  • Президент Владимир Зеленский в своей реакции на преступление российских оккупантов призвал мир жестко отреагировать, потому что безнаказанное зло в будущем приведет к еще большему страданию.
  • Находящийся с официальным визитом в Киеве глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украине нужно предоставить немедленно еще больше оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на обстрел, сказав, что его мысли с пострадавшими и призвал бежать в ЕС.

Темы: КраматорскобстрелДнепропетровская областьвойна
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

Все новости...
Краматорск
Местный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске
Макрон отреагировал на трагедию в Краматорске
В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети
Последние новости
06:09
Глава МВД: Россияне оставляют растяжки в стиральных машинках
05:00
НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе — из-за РФ
04:10
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
Все новости...