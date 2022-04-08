Днепропетровская область: скорые забирают раненых из Краматорска

Кров раненых в салоне поезда на станции Краматорска 8 апреля. фото: getty images

8 карет скорой помощи забрали раненых от ракетного удара в Краматорске в больницы Днепропетровской области, еще 25 – в дороге.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченка: "8 "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы.

Еще 25 "скорых" едут в Краматорск".

Детали: Раненых детей и взрослых везут в разные больницы области.

По словам чиновника, медикаментов для лечения ранений в медучреждениях достаточно.

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