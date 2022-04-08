Днепропетровская область: скорые забирают раненых из Краматорска
Пятница, 8 апреля 2022, 19:28
8 карет скорой помощи забрали раненых от ракетного удара в Краматорске в больницы Днепропетровской области, еще 25 – в дороге.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченка: "8 "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы.
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Еще 25 "скорых" едут в Краматорск".
Детали: Раненых детей и взрослых везут в разные больницы области.
По словам чиновника, медикаментов для лечения ранений в медучреждениях достаточно.
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Предыстория:
- В 10:30 8 апреля российские захватчики с оккупированных территорий Луганской области запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска: погибло 50 человек, еще около сотни раненых. Среди погибших есть и дети.
- Президент Владимир Зеленский в своей реакции на преступление российских оккупантов призвал мир жестко отреагировать, потому что безнаказанное зло в будущем приведет к еще большему страданию.
- Находящийся с официальным визитом в Киеве глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украине нужно предоставить немедленно еще больше оружия. Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на обстрел, сказав, что его мысли с пострадавшими и призвал бежать в ЕС.