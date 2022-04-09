Россия уже потеряла более 19 тысяч своих солдат в войне в Украине

С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, страна-оккупант потеряла более 19 тысяч своих солдат, 705 танков, более 150 самолетов и более 1800 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

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личного состава около 19100 человек,

танков ‒ 705 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,

артиллерийских систем – 335 ед,

РСЗО – 108 ед,

средств ПВО – 55 ед,

самолетов – 151 ед,

вертолетов – 136 ед,

автомобильной техники – 1363 ед,

кораблей/катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.