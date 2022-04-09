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Россия уже потеряла более 19 тысяч своих солдат в войне в Украине

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 09:36
Россия уже потеряла более 19 тысяч своих солдат в войне в Украине
Вещи российских оккупантов. Фото Генштаба из Facebook

С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, страна-оккупант потеряла более 19 тысяч своих солдат, 705 танков, более 150 самолетов и более 1800 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 19100 человек,
  • танков ‒ 705 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,
  • артиллерийских систем – 335 ед,
  • РСЗО – 108 ед,
  • средств ПВО – 55 ед,
  • самолетов – 151 ед,
  • вертолетов – 136 ед,
  • автомобильной техники – 1363 ед,
  • кораблей/катеров – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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