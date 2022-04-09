Россия уже потеряла более 19 тысяч своих солдат в войне в Украине
Суббота, 9 апреля 2022, 09:36
С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, страна-оккупант потеряла более 19 тысяч своих солдат, 705 танков, более 150 самолетов и более 1800 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
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- личного состава около 19100 человек,
- танков ‒ 705 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1895 ед,
- артиллерийских систем – 335 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средств ПВО – 55 ед,
- самолетов – 151 ед,
- вертолетов – 136 ед,
- автомобильной техники – 1363 ед,
- кораблей/катеров – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.