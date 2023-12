Беларусь направляет силы спецопераций к границе с Украиной

Белорусское военное руководство начало второй этап "внезапной" проверки боеготовности войск, а в генштабе хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль линии границы.

Источник: белорусское государственное информагентство "БелТА" с комментарием министра обороны Беларуси Виктора Хренина, telegram-канал министерства обороны Беларуси с комментарием начальника генштаба Виктора Гулевича, сайт администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Прямая речь Гулевича: "Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях".

Реклама:

Детали: Белорусские военные развернули оперативные группировки подразделений совместно с противовоздушной обороной и ракетными войсками на западе вдоль границы с Польшей, северо-западе вблизи границы с Литвой, а таковой на юге в направлении Украины.

В генштабе видят угрозу флоту стран-членов НАТО в Балтийском море и группировке войск в Польше и странах Балтии.

Прямая речь Хренина: "Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы".

Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска".

Детали: Лукашенко объяснил, что эту "внезапную" проверку проводят для того, чтобы подготовить войска к "неожиданному" выдвижению в случае начала войны. По мнению диктатора, белорусская армия работает "неплохо" и реформа мобильности военных подразделений, начатая 10 лет назад, дала плоды.

По данным военных Беларуси, вблизи границ их страны, прежде всего в Польше, страны НАТО разместили группировку численностью около 40 тысяч солдат, якобы угрожающих безопасности и независимости Беларуси.

Около 13:50 (по киевскому времени) очевидцы заметили перемещение военной колонны в направлении Минска в Бобруйск. В ее составе заметили РСЗО "Смерч", покрытый брезентом, и ОТРК "Точка-У". Колонну сопровождали автомобили белорусского ГАИ.

14:50. Belarusian military vehicles were seen near Maryina Horka, moving from Minsk towards Babruisk along the M5 highway escorted by the traffic police. There were Smerch MRL,which was covered with a tarpaulin, and Tochka-U missile system. pic.twitter.com/YOfv5o1s27