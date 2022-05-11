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Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 21:19
фото иллюстративное: getty images

Россия атакует спутники на орбите Земли, которые передают и позволяют GPS-сигналы, в том числе в обычных смартфонах.

Источник: начальники космических сил западных стран в комментарии The Times

Детали: Начальник космического командования Вооруженных сил США генерал Джейми Дикинсон сообщил, что Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников.

Россия сосредоточивает свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS сигнала, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми. Но, очевидно, наибольшую пользу GPS-технологии приносят военным, особенно в управлении беспилотниками, определении координатов для артиллерийских ударов и эффективносты радаров по наблюдению за вражеской техникой.

Американские военные имеют доказательства, что Россия массово использует технику для перебоев спутниковых сигналов, таким образом подвергая их серьезным сбоям в работе.

Существенные сбои в GPS сигналах американская разведка заметила, когда россияне применяли свою технику вокруг Чернигова.

Американские военные эксперты и руководство армией заметили размещение россиянами техники для приглушения GPS сигналов еще задолго до вторжения в феврале.

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Власти Финляндии подтвердили, что подобные агрессивные действия россияне производят и вблизи ее границ. В марте финские самолеты, пролетавшие недалеко от Калининградской области и восточной границы Финляндии заметили вмешательство в свои устройства GPS-отслеживания.

Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинистё встретился с президентом США Джо Байденом касательно вопроса о присоединении страны к НАТО в ближайшее время.

По мнению генерала Дикинсона, Россия с Китаем представляют наибольшую угрозу безопасности США и союзников в области космоса из-за их активных испытаний средств против спутников. В частности, Россия и Китай запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских целей, так и для военной разведки.

Сэр Майк Уигстоун, командующий штабом Королевских военно-воздушных сил Британии, заявил, что российские спутники постоянно приближаются к спутникам других стран на орбите. По его словам, они либо шпионят за спутниками, либо планируют совершить что-то гораздо более агрессивное.

Кроме того, российские хакеры пытаются совершать скрытые, небольшие атаки на гражданскую инфраструктуру западных стран, чтобы их причастность к России трудно было отследить.

Накануне вторжения российских войск в Украину 24 февраля, кибератака против украинской интернет-структуры была настолько масштабной, что зацепила даже мощности американской коммуникационной компании Viasat, спровоцировав перебои для миллионов пользователей.

Главы отделов космической безопасности западных стран предостерегают, что агрессивные намерения России в космосе становятся все более очевидными и нуждаются в отпоре.

Предыстория:

  • В начале широкомасштабного вторжения в Украину Россия угрожала падением Международной космической станции на землю из-за западных санкций, потому что, дескать, "Роскосмос" начнет саботировать ее работу. 2 апреля "Роскосмос" вышел из проектов на МКС.
  • В начале марта министр обороны Алексей Резников обращался к украинцам сообщать властям о перемещнии российской техникеи радиоэлектронной борьбы и радиолокационной разведке, а по возможности – уничтожать её подручными средствами, в том числе коктейлями Молотова.
  • В конце апреля Microsoft сообщали, что шесть групп российских хакеров совершили около 240 кибератак против разных целей Украины.
  • Глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс считает, что Кремль настроен на ведение затяжной войны, чтобы дождаться, когда Запад устанет поддерживать Украину.
  • Из-за санкций Россия постепенно теряет возможности для пополнения запасов своих высокоточных боезарядов.

Темы: СШАразведкакосмосРосcия
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