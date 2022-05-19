Кулеба поблагодарил Египет, что не взяли российское судно с краденым зерном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".
Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Детали: Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.
"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.
Предыстория:
- 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.