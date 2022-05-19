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Кулеба поблагодарил Египет, что не взяли российское судно с краденым зерном

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 15:28
Фото pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".

Детали: Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

Темы: Кулеба ДмитрийЕгипетРосcия
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