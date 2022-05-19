Кулеба поблагодарил Египет, что не взяли российское судно с краденым зерном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Детали: Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ