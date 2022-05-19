Кулеба поблагодарил Египет, что не взяли российское судно с краденым зерном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".
Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Детали: Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.
"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.
Предыстория:
- 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.