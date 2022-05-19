Кулеба подякував Єгипту, що не взяли російське судно з краденим зерном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном".
Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Деталі: Він також додав, що Україна та Єгипет домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.
"Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", – підсумував Кулеба.
Передісторія:
- 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.