Кулеба подякував Єгипту, що не взяли російське судно з краденим зерном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном".

Реклама:

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.