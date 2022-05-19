Кулеба подякував Єгипту, що не взяли російське судно з краденим зерном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном".
Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Деталі: Він також додав, що Україна та Єгипет домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.
"Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", – підсумував Кулеба.
Передісторія:
- 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.