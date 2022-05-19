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Кулеба подякував Єгипту, що не взяли російське судно з краденим зерном

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 15:28
Фото pixabay.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном.  

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Поговорив із моїм єгипетським колегою Самехом Шукрі. Вдячний Єгипту за відмову від російського корабля з украденим в Україні зерном".

Деталі: Він також додав, що Україна та Єгипет домовилися координувати зусилля, щоб Росія розблокувала експорт продуктів харчування з України.

"Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із гарантування продовольчої безпеки", – підсумував Кулеба.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.

Теми: Кулеба ДмитроЄгипетРосія
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