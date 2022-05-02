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В Киевской области зарегистрировались 240 тысяч переселенцев: им выплатят помощь

Елена РощинаПонедельник, 2 мая 2022, 14:25

В Киевскую область из других регионов Украины из-за боевых действий прибыли не менее 240 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк

Прямая речь: "На Киевщине зарегистрировались более 240 тысяч внутренне перемещенных лиц. Больше всего вынужденных переселенцев – в Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах. Это около 150 тысяч человек. Среди них – пожилые люди и дети".

Детали: Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания из-за боевых действий или оккупации со стороны России, могут получить помощь от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на каждого иного человека.

С 1 мая помощь будет начисляться жителям с территорий, которые: временно оккупированы, находятся в окружении (блокировке), на которых ведутся активные боевые действия.

По состоянию на 27 апреля это территориальные общины 8 областей: Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (4 общины), Донецкой (все 66 общин), Луганской (все 37 общин), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей. Общины Донецкой и Луганской областей находятся в перечне в полном составе.

Для получения государственной помощи нужно встать на учет в управлениях социальной защиты населения, получить соответствующую справку и подать заявление.

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От УП: В Киеве по состоянию на 28 апреля было зарегистрировано более 31,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, которые покинули свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.

Темы: Киевская областьпереселенцывойнасоцвыплаты
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