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В Финляндии собирают подписи за лишение гражданства трех российских олигархов

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 20:19

В Финляндии инициировали сбор подписей за лишение гражданства российских олигархов Геннадия Тимченко и Бориса и Романа Ротенбергов, являющихся лицами из близкого окружения президента РФ Владимира Путина и попавших под западные санкции за войну РФ против Украины.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Yle.

Петиция появилась на сервисе, администрируемом Министерством юстиции, через который граждане с правом голоса могут предлагать изменения в законодательство и подобные инициативы. Вопрос передается на рассмотрение парламента, если инициатива собрала от 50 тысяч подписей в течение шести месяцев.

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Авторы инициировали лишение гражданства Финляндии лиц, имеющих гражданство другой страны и получивших паспорт страны по заявлению, которые попали под санкции США, Британии или ЕС. В этих санкционных списках трое российских олигархов, имеющих гражданство Финляндии - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг.

Авторы петиции аргументируют, что санкции Запада свидетельствуют о том, что эти лица представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии.

"Многие журналистские расследования доказали, что эти люди использовали Финляндию для отмывания грязных путинских денег, и они не достойны оставаться гражданами этой страны… В Финляндии не было системы "золотых паспортов", но любая связь с Путиным и его режимом - токсична", – говорит соавтор инициативы Кирилл Кириллов.

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По его словам, сначала они планировали создавать петицию конкретно против Тимченко и Ротенбергов, но в Минюсте вернули петицию на доработку, чтобы её нельзя было расценить как оскорбление чести и достоинства.

На прошлой неделе исполнительная служба конфисковала долю собственности Тимченко в хельсинкской Hartwall Arena, одном из самых известных залов столицы, а также - два роскошных итальянских автомобиля Ferrari и два катера, принадлежащие Ротенбергу.

Напомним, Сейм Латвии поддержал предложенные министерством юстиции поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу лишения гражданства Латвии лиц с множественным гражданством, поддерживающих военные преступления.

Темы: ФинляндияолигархиРосcия
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