Зеленский призывает к превентивным санкциям за угрозы РФ о ядерном оружии

Даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерного государства должно являться основанием для превентивных санкций, считает президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа, сообщает сайт президента

Детали: По словам Зеленского, если лидер того или иного ядерного государства публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности.

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Он напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использования ядерного оружия со стороны РФ, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, незадолго до начала войны России против Украины.

Президент отметил, что РФ не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

Прямая речь: Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия".

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Больше деталей: По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум и после публичных угроз применением ядерного оружия.

Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность, прежде всего, российский президент Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь разрешения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход к необходимости ядерного разоружения.

"Если мы не контролируем нарушение международного права со стороны того или иного ядерного государства, значит, мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос об отмене возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

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