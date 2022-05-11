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Зеленский призывает к превентивным санкциям за угрозы РФ о ядерном оружии

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 20:51
Владимир Зеленский, фото ОП

Даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерного государства должно являться основанием для превентивных санкций, считает президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа, сообщает сайт президента

Детали: По словам Зеленского, если лидер того или иного ядерного государства публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности.

Он напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использования ядерного оружия со стороны РФ, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, незадолго до начала войны России против Украины.

Президент отметил, что РФ не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

Прямая речь: Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия".

Больше деталей: По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум и после публичных угроз применением ядерного оружия.

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Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность, прежде всего, российский президент Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь разрешения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход к необходимости ядерного разоружения.

"Если мы не контролируем нарушение международного права со стороны того или иного ядерного государства, значит, мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос об отмене возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

  • 27 февраля президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства – и это было сделано.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине, однако не исключал ядерной войны.
  • Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, один из которых – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны. Позже Медведев заявил, что санкции против России могут быть расценены как акт агрессии западных стран.
  • На российском телевидении пропагандисты размышляли, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит в столицы Великобритании, Германии и Франции, которые дают Украине оружие.
  • Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Москва, если пойдет на применение ядерного оружия, никогда не оправится от последствий.

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Темы: Зеленскийядерное оружиеРосcиясанкции
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