Оккупанты предлагают мариупольцам паспорта РФ – советник мэра
Российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Андрющенко: "Люди, которые потеряли документы – у многих они погорели, например, – обращались к оккупационным властям, как им получить документы. Так называемая "ДНР" сначала избегала этих вопросов, даже когда всевозможные пушилины (коллаборант, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин – ред.) приезжали, то они отмалчивались.
Но сегодня так называемая их Миграционная служба сообщила, что для мариупольцев – как они говорят для жителей "освобожденных территорий" – не нужно получать промежуточное гражданство "ДНР" для получения гражданства России.
Детали: Андрющенко напомнил, что раньше житель оккупированных территорий мог ускоренно получить гражданство России, только если у него был паспорт "ДНР". А сейчас паспорт РФ по ускоренной процедуре могут получить все граждане, зарегистрированные в Донецкой области.
Андрющенко напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
На вопрос, начали ли выдавать мариупольцам российские паспорта, Андрющенко ответил, что по состоянию на 25 мая такой информации нет. В то же время, он напомнил, что жители Мариуполя не могут получить российский паспорт в городе – для этого они должны поехать в РФ.
Советник мэра Мариуполя считает, что так оккупанты хотят провести прямую аннексию этих территорий.
"Фактическая аннексия в частности Мариуполя началась", – подытожил Андрющенко.
Что было раньше: Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.
Предыстория:
- В начале мая секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что "Россия здесь навсегда".
- Позже назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
- У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".
- 16 мая Запорожская областная военная администрация заявила, что оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар к "референдуму".
- 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.