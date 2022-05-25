Оккупанты предлагают мариупольцам паспорта РФ – советник мэра

Российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Андрющенко: "Люди, которые потеряли документы – у многих они погорели, например, – обращались к оккупационным властям, как им получить документы. Так называемая "ДНР" сначала избегала этих вопросов, даже когда всевозможные пушилины (коллаборант, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин – ред.) приезжали, то они отмалчивались.

Но сегодня так называемая их Миграционная служба сообщила, что для мариупольцев – как они говорят для жителей "освобожденных территорий" – не нужно получать промежуточное гражданство "ДНР" для получения гражданства России.

Детали: Андрющенко напомнил, что раньше житель оккупированных территорий мог ускоренно получить гражданство России, только если у него был паспорт "ДНР". А сейчас паспорт РФ по ускоренной процедуре могут получить все граждане, зарегистрированные в Донецкой области.

Андрющенко напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

На вопрос, начали ли выдавать мариупольцам российские паспорта, Андрющенко ответил, что по состоянию на 25 мая такой информации нет. В то же время, он напомнил, что жители Мариуполя не могут получить российский паспорт в городе – для этого они должны поехать в РФ.

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Советник мэра Мариуполя считает, что так оккупанты хотят провести прямую аннексию этих территорий.

"Фактическая аннексия в частности Мариуполя началась", – подытожил Андрющенко.

Что было раньше: Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.

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