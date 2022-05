Плацдарм у Лимана даст России преимущество в наступлении на Донбассе – разведка Британии

В ближайшие дни российские подразделения сделают приоритетом на Донбассе форсирование реки Северский Донец в районе Лимана и будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Разведка отметила, что захват российскими войсками большей части города Лиман на севере Донецкой области является предварительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

