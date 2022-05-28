Плацдарм у Лимана даст России преимущество в наступлении на Донбассе – разведка Британии

В ближайшие дни российские подразделения сделают приоритетом на Донбассе форсирование реки Северский Донец в районе Лимана и будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Разведка отметила, что захват российскими войсками большей части города Лиман на севере Донецкой области является предварительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SNyBZINIl2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XzTbIJ8R1J — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 28, 2022

Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец, отметили в минобороны Британии.

ВИДЕО ДНЯ

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, сделают приоритетом форсирование реки, говорится в обзоре.

Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла, но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области - Славянска и Краматорска.

В британском минобороны напомнили, что 26 мая главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил контролируемым российским государством СМИ, что если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области, то там будет проведен референдум.

Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль скорее всего расценил это как существенное политическое достижение и представил бы русскому народу как оправдание вторжения, считают в британском минобороны.

Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой ущерб России, констатировали в Лондоне.