Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Плацдарм у Лимана даст России преимущество в наступлении на Донбассе – разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 09:05

В ближайшие дни российские подразделения сделают приоритетом на Донбассе форсирование реки Северский Донец в районе Лимана и будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Разведка отметила, что захват российскими войсками большей части города Лиман на севере Донецкой области является предварительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

Реклама:

Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец, отметили в минобороны Британии.

ВИДЕО ДНЯ

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, вероятно, сделают приоритетом форсирование реки, говорится в обзоре.

Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла, но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области - Славянска и Краматорска.

В британском минобороны напомнили, что 26 мая главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил контролируемым российским государством СМИ, что если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области, то там будет проведен референдум.

Если бы России удалось захватить эти районы, Кремль скорее всего расценил это как существенное политическое достижение и представил бы русскому народу как оправдание вторжения, считают в британском минобороны.

Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой ущерб России, констатировали в Лондоне.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Росcия
Суровикина назначили на новую должность – ISW
Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW
В России заявили об атаке беспилотников на Белгородскую область
Последние новости
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
Все новости...
Реклама: