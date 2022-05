Плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу у наступі на Донбасі - розвідка Британії

Найближчими днями російські підрозділи зроблять пріоритетом на Донбасі форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана та зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначила, що захоплення російськими військами більшої частини міста Лиман на півночі Донецької області є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас.

