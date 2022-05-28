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Плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу у наступі на Донбасі - розвідка Британії

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 09:05

Найближчими днями російські підрозділи зроблять пріоритетом на Донбасі форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана та зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначила, що захоплення російськими військами більшої частини міста Лиман на півночі Донецької області є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас.

Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець, наголосили в міноборони Британії.

Найближчими днями російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, зроблять пріоритетом форсування річки, сказано в огляді.

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Наразі основні зусилля Росії залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла, але плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, буде намагатися просунутися до ключових українських міст глибше в Донецькій області - Слов’янська та Краматорська.

У британському міноборони нагадали, що 26 травня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив контрольованим російською державою ЗМІ, що якщо Росія повністю захопить Донецьку та Луганську області, то там буде проведено референдум.

Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, розцінив це як суттєве політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення, вважають у британському міноборони.

Тим не менш, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії, констатували в Лондоні.

Теми: РосіявійнаДонбас
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