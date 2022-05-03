Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявила, что оккупанты вывезли из Украины почти 200 тысяч детей

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 02:23
фото: СНБО

Российские минобороны заявили, что захватчики депортировали из Украины почти 1,1 млн человек, включая почти 200 тысяч детей.

Источник: начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: "За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов "Донецкой и Луганской народных республик", Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети".

Детали: Мизинцев также заявил, что за прошедшие сутки от украинцев якобы поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированные Россией районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"В общей сложности в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", – сказал Мизинцев.

Напомним: В конце марта сообщалось, что российские захватчики вывезли из Мариуполя в больницу оккупированного Донецка детей без родителей.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о том, что Россия для пропагандистских целей взялась использовать украинских детей, депортированных со временно захваченных Москвой территорий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойнадети
Главное сегодня

Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский

Обновлено от 20.37Россия нанесла ракетные удары по Львову

фото, видео, дополненоВ Ровенской области масштабное ДТП: 17 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Появилось видео штурма "Азовстали" россиянами

В МИД напомнили Папе Римскому, кто ответственен за войну

видеоВоенные показали новые удары "Байрактаров" по Змеиному

Все новости...
Росcия
ЦРУ на русском рассказало, как безопасно выйти на контакт
Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон
ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая
Последние новости
01:30
Россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна — почти полмиллиона тонн
01:00
Мариуполь: Обнародован график эвакуции в Запорожье
00:50
Чехи поддерживают помощь Украине, но считают ее слишком щедрой – опрос
00:36
Россияне выпустили по Львовщине 6 ракет, 2 из которых были сбиты ПВО – Козицкий
00:18
США начинают консультации по торговой войне с Китаем
00:04
В апреле продажи новых авто немного улучшились
00:03
Россия выпустила по Украине более 20 ракет, большинство – с Каспийского моря
23:50
В Запорожье прогремел взрыв
23:48
Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия
23:46
Немецкие истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем
Все новости...