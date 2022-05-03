Россия заявила, что оккупанты вывезли из Украины почти 200 тысяч детей

Российские минобороны заявили, что захватчики депортировали из Украины почти 1,1 млн человек, включая почти 200 тысяч детей.

Источник: начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: "За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов "Донецкой и Луганской народных республик", Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети".

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Детали: Мизинцев также заявил, что за прошедшие сутки от украинцев якобы поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированные Россией районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"В общей сложности в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", – сказал Мизинцев.

Напомним: В конце марта сообщалось, что российские захватчики вывезли из Мариуполя в больницу оккупированного Донецка детей без родителей.

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