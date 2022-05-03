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Юг: ВСУ уничтожили 122 российских захватчика

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 02:51
Юг: ВСУ уничтожили 122 российских захватчика
украинский военный, фото: ОК Юг

Защитники южных рубежей Украины сообщают об уничтоженных 122 захватчиках за минувшие сутки и сорванной попытке диверсионно-разведывательной группы захватить наблюдательный пост украинских военных.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел.

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Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг готовил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.

В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач.

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Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста".

Детали: ОК "Юг" сообщает, что к подбитым на рассвете двум десантно-штурмовым катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.

"Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен", - говорится в сообщении.

Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт".

А из оккупированного Крыма ракетой "Оникс", выпущенной из комплекса "Бастион", разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.

Корабельная группировка черноморского флота захватчиков продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне.

"Продлен комендантский час в Одессе продолжается. Благодаря принятым мерам, в том числе и эффективной контрдиверсионной работе 8 годовщина трагических событий 2 мая 2014 прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка", – сообщают в ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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